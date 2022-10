Wildhüter schäumt : Ausländischer Jäger schiesst seltenes Berner Albino-Reh

Es lockte viele neugierige Wanderinnen und Wanderer an: Zwischen Konolfingen und Wichtrach lebte in den letzten Monaten ein seltenes Albino-Reh. Nun aber ist das schneeweisse Tier tot, wie die «Berner Zeitung» unter Berufung auf die Aussagen eines Lesers berichtet. Dieser stiess bei einem Waldspaziergang auf ein Auto mit dem Kennzeichen von Bosnien-Herzegowina. «Dann hetzte ein Hund über den Weg, es fiel ein Schuss, und ich konnte es nicht fassen», wird der Mann zitiert. Wenige Meter weiter lag das weisse Reh auf dem Boden – erschossen. Wutentbrannt habe er den Jäger zur Rede gestellt, erzählt der Leser weiter. Dieser habe ihm in gebrochenem Deutsch erklärt, dass er über das nötige Patent verfüge und er in diesem Wald jagen dürfe.