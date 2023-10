Auslandschweizer: SVP nicht Nummer eins – so wählten die Auslandschweizer

Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer wählten am Sonntag am häufigsten die SP, knapp vor der SVP. Eine Politologin erklärt, was dahintersteckt.

Hätten bei den Nationalratswahlen vom Sonntag einzig die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer entschieden, wäre die SP die stärkste Partei gewesen. Von den rund 800’000 Auslandschweizern und -schweizerinnen haben sich etwa 220’000 ins Stimmregister eingetragen und können mitbestimmen.

Auslandschweizer setzen auf die SP

Die SP konnte bei Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern knapp 95’000 Stimmen sammeln – die SVP rund 10’000 Stimmen weniger. Damit bekam sie in etwa gleich viele Stimmen aus dem Ausland wie die Grünen. Bei FDP und GLP waren es rund 63’000 und 53’000 Stimmen. Das Schlusslicht bilden Mitte und EVP – sie holten etwa 35’600 respektive 8500 Stimmen für sich.

Zudem konnten dieses Jahr erstmals seit acht Jahren Schweizerinnen und Schweizer im Ausland wieder elektronisch wählen – jedoch nur in den Kantonen Basel-Stadt, Thurgau und St. Gallen. Basel-Stadt und St. Gallen wiesen auch eine höhere Wahlbeteiligung auf als Kantone ohne E-Voting.

Wähler wanderten von den Grünen zur SP

Laut Politologin Sarah Bütikofer wählen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer eher Parteien des linken Spektrums. Das zeigt sich auch in den Zahlen: Obschon auch bei den Auslandschweizern und -schweizerinnen die SVP zulegen konnte, ist die SP noch immer die meistgewählte Partei. Die Grünen verloren die meisten Wähleranteile. Auslandschweizerinnen und -schweizer würden kein anderes Verhalten zeigen als die Schweizer im Inland. «Die Stimmen im linken Lager gingen von den Grünen weg und zur SP. Allerdings konnte die SP nicht alle Verluste der Grünen kompensieren.»

Die Auslandschweizerinnen und -schweizer, die an Wahlen teilnahmen, seien jedoch nicht repräsentativ für alle Ausgewanderten. «Höhere Bildungsschichten und Personen, die grundsätzlich progressiv eingestellt sind, sind unter den Auslandschweizerinnen und -schweizern, die überhaupt an den Wahlen in der Schweiz teilnehmen, übervertreten», erklärt die Politologin. Deshalb würden von den Schweizerinnen und Schweizern im Ausland vermehrt Parteien des linken Spektrums gewählt. «In diesem Jahr war die SP die Partei, die im linken Segment besser abschnitt», so Bütikofer.

Tiefe Wahlbeteiligung

Während im Inland am Sonntag fast jeder zweite Schweizer wählen ging, ist die Wahlbeteiligung im Ausland mit jeweils 20 bis 25 Prozent nur etwa halb so hoch. «Die Auslandschweizer und -schweizerinnen leben zum Teil weit weg und interessieren sich nicht alle im gleichen Ausmass für die Schweizer Politik», so Bütikofer. Teilweise seien auch andere Gründe, wie der zu späte Erhalt der Wahlunterlagen, für die tiefe Teilnahme verantwortlich.

«Kriege die Debatte in der Schweiz nicht mehr mit»

Sabina (42) und Léna (30) machen andere Gründe dafür verantwortlich, dass sie sich bei den Wahlen nicht beteiligten. «Ich habe nicht gewählt, weil ich in dem Moment, in dem ich das Couvert bekommen habe, Stress hatte und keine Zeit fand, mich damit zu beschäftigen», erzählt Sabina. Seit elf Jahren lebt die Baslerin in Deutschland, zuerst zehn Jahre in Berlin und seit einem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern.

«Im Nachhinein finde ich das aber schade. Ich kriege die Debatten in der Schweiz gar nicht mehr mit und realisierte nicht, dass in der Schweiz die Wahlen anstehen.» Sabina habe aber auch schon an Abstimmungen teilgenommen. Insbesondere Migrationsthemen finde sie wichtig, da sie nicht dem rechten Lager das Feld überlassen wolle.

«War mir zu kompliziert»

Auch Léna interessiere sich insbesondere für Migrationsthemen. Seitdem sie vor acht Jahren nach Köln ausgewandert sei, könne sie sich besser damit identifizieren. Gewählt oder abgestimmt habe sie aus dem Ausland aber noch nie. «Ich wollte das vor einigen Jahren angehen, aber es war mir zu kompliziert.»

Es überrasche Léna, dass die Grünen Wähleranteile verloren haben. «Köln ist eine sehr liberale Stadt und ich hatte die Hoffnung, dass auch die Schweiz liberaler wird. Nach dem Rechtsrutsch bin ich mir reuig, dass ich mich nicht früher darum gekümmert habe, wählen zu können.»