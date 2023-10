Thailand: Schweizer nach acht Jahren auf der Flucht verhaftet

Photo via Facebook/ POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Ein Schweizer (64) wurde in Thailand verhaftet.

Die Schweizer Behörden hatten sich Anfang Oktober an die thailändischen Kollegen gewandt, um bei der Rückführung eines gesuchten 64-Jährigen zu helfen. Am Freitag dann schlugen die Ermittler im nordöstlichen Kalasin zu. Der Mann hatte sich vor acht Jahren nach Thailand abgesetzt und sich so einer Verhaftung entzogen, wie das Newsportal «Thaiger» berichtet.