Der FC Zürich kann die Champions-League-Quali im Letzigrund spielen

Der Weg des FCZ in die Champions League wird kein leichter sein. Immerhin: Aufgrund des Ausschlusses der russischen Teams werden die Stadtzürcher erst in der zweiten Qualifikationsrunde eingreifen. Dort wurde dem Schweizer Meister am Mittwochmittag in Nyon der Sieger des Duells zwischen Lech Posen (Polen) und Karabach (Aserbeidschan) zugelost. Fast wichtiger als der Gegner war aus Zürcher Sicht aber die Ansetzung von Hin- und Rückspiel.