Greifenseelauf : Ausnahme-Triathletin Nicola Spirig beendet ihre Karriere mit einer Bestzeit

Nicola Spirig hat am Samstag ihr letztes Rennen bestritten. Die Triathlon-Olympiasiegerin von 2012 beendet ihre imposante Laufbahn auf dem Podest.

Der grosse Moment: Spirig (r.) läuft in London als Erste über die Ziellinie.

Mit 40 ist Schluss: Nicola Spirig hat am Samstag ihre Spitzensport-Karriere mit einem zweiten Platz an der 43. Ausgabe des Greifenseelaufs beendet. Die Zürcherin lief die Halbmarathon-Distanz in 1:15,14, womit sie ihre persönliche Bestzeit um 15 Sekunden unterbieten konnte. Im Zürcher Oberland war nur die Äthiopierin Mengiste Serkalem Mekonen schneller – und das auch nur gerade um sechs Sekunden.