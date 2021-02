Auch 2020 dürfen die Basler Schnitzelbänke wieder freche Verse über Corona singen, allerdings nur für fürs Fernsehen. Schnitzelbankbasel/20 Minuten

Darum gehts Basler Schnitzelbänkler dürfen jetzt doch fürs Fernsehen aufgezeichnet werden.

Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger hatte das zunächst mit Verweis auf die Corona-Verordnung verboten.

Nachdem viel Kritik an dem Entscheid geäussert wurde, erteilte er dem Lokalsender Telebasel nun doch eine Ausnahmebewilligung.

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger kommt auf seinen Entscheid zurück und erteilt Telebasel eine Ausnahmebewilligung für die Aufzeichnung der Fasnachts-Schnitzelbänke, wie sein Departement am Donnerstagnachmittag mitteilte. Er habe die Appelle der Basler Schnitzelbangg-Gesellschaften und der Bevölkerung gehört, heisst es darin.

Engelberger habe auf Antrag der Basler Schnitzelbank-Gesellschaften den Entscheid, entsprechende Aufzeichnungen im Studio von Telebasel zu untersagen, in Wiedererwägung gezogen. Die Basler Schnitzelbank-Gesellschaften setzten sich dafür ein, den Entscheid zu überdenken. Der Entscheid sei nun auch in Rücksprache mit der Obfrau des Fasnachts-Comités erfolgt. «Ich habe die Appelle der Bevölkerung gehört und sehe die starken Reaktionen. Ich fälle diesen Entscheid in Anerkennung der grossen Fasnachts-Tradition in Basel und bezeuge ihr damit Respekt. Ich hoffe, dass wir auf diesem Weg in einem eingeschränkten Rahmen etwas Fasnacht ermöglichen können», lässt sich Engelberger zitieren.

Vorfasnachtsveranstaltungen durften aufzeichnen

Der Magistrat geriet auch zunehmend in Erklärungsnot. So war es Schnitzelbänken ohne Sonderergenehmigung erlaubt, für die Aufzeichnung der Vorfasnachtsveranstaltung Pfyfferli zu singen, weil diese als professionelle Produktion gilt. «Diesen Sachverhalt liessen wir uns vor Drehbeginn durch ein Rechtsgutachten bestätigen», erklärten die Produzenten Caroline und Claude Rasser vom Theater Fauteuil am Donnertag in einer Mitteilung. Im Sinne des Gleichbehandlungsgebots ist es da nur schwer erklärbar, weshalb Auftritte für eine Fernsehaufzeichnung unter Einhaltung von strengen Schutzkozepten nicht erlaubt sein sollten.

Nachbarkanton fiel Engelberger in den Rücken