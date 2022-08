Eidgenössisches in Pratteln BL: Ausnahmebewilligung für SRF-Drohne am ESAF wegen Luftraumsperre

Solche Bilder darf am ESAF nur das Schweizer Fernsehen produzieren. Wegen des parallel stattfindenden Zionistenkongresses in Basel wurde über der Region nämlich eine Flugverbotszone errichtet.

In Basel haben sie die Zäune hochgezogen. Das Stadtcasino am Barfüsserplatz wird am Montag zur Sperrzone, wenn der israelische Staatspräsident Isaac Herzog die Feier zum 125-Jahre-Jubiläum des Zionistenkongresses besucht. Der Bundesrat wird durch Guy Parmelin an der Feier vertreten sein. Mit dem ersten Zionistenkongress 1897 wurde in Basel das Fundament für die Staatsgründung Israels gelegt. Der Kongress in Basel ist staatspolitisch von grosser Bedeutung. Und hat auch Auswirkungen auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest.