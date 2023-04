St. Gallen: 16 Lehrer an Schule Grossacker haben gekündigt

16 von 40 Lehrpersonen an der Schule Grossacker in St. Gallen haben gekündigt.

16 von 49 Lehrpersonen an der St. Galler Schule Grossacker haben gekündigt. Darunter befinden sich Lehrkräfte der Primarschule, Fachlehrpersonen und Lehrpersonen, die für die integrative spezielle Förderung (ISF) zuständig sind sowie Lehrpersonen der Kindergartenstufe, wie die Zeitungen der CH-Media berichten. Dies wurde in einem Brief an die Eltern, der diese Woche verschickt wurde, mitgeteilt.