Unispital Basel - «Ausnahmezustand dauert vermutlich bis nächstes Jahr an»

Darum gehts Während für das öffentliche Leben die Zeichen auf Normalität stehen, ist die Corona-Krise für das Unispital Basel noch nicht vorbei.

Der Ausnahmezustand bleibe dauere wohl noch mindestens bis Ende Jahr an, sagt ein Pflegeexperte im aktuellen Mitarbeitendenmagazin des Spitals.

Die vierte Welle wird vor allem die nicht geimpfte Bevölkerung betreffen. Die Krankheitslast dürfte aber wesentlich tiefer ausfallen, als in den vorangehenden Wellen.

Am Mittwoch wurden in Basel-Stadt gerade mal noch acht Patienten wegen Covid-19 in einem Basler Spital behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Anfang Dezember, zum Höhepunkt der zweiten Welle waren es 158 und 25 Intensivbetten waren belegt. 70 davon auf den drei Kohortenstationen der Inneren Medizin des Basler Unispitals. Dort stellt man sich bereits auf eine länger anhaltende vierte Welle ein.

«Wir stellen uns bis Ende Jahr auf den Ausnahmezustand ein, vermutlich geht es bis nächstes Jahr», sagt ein Pflege-Experte in der aktuellen Ausgabe der Gazzetta, dem Mitarbeitendenmagazin des Basler Universitätsspitals. Nach drei Wellen sind die Teams und Abläufe dort eingespielt. Seit einem Jahr sei man auf grösstmögliche Kooperation angewiesen. Denn andere Stationen kämen für den Mehraufwand der Covid-Patienten auf. Die Oberärztin der Kohortenstation 6.2 sagt: «Wir sind ready.»

«Geimpfte haben eine Bremswirkung auf das Virus bei nicht geimpften oder wenig geimpften Gruppen» Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt

Die vierte Welle, auf die sich das Unispital da einstellt, sind die Ungeimpften. Epidemiologen rechnen mit einem Anstieg der Fallzahlen im Herbst oder schon früher. «Die Krankheitslast dürfte bezogen auf die Anzahl Neuinfektionen kleiner sein als in der Welle im Herbst 2020, da ein hoher Anteil der Risikogruppen geimpft ist», sagt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen.

Die Ausbreitungsdynamik hänge auch von der Durchimpfungsrate ab. «Grundsätzlich trifft dann das Virus auf mehr Geimpfte, was ihm generell seine Ausbreitung erschwert. Dies hat indirekt auch eine Bremswirkung bei nicht geimpften oder wenig geimpften Gruppen, da das Virus insgesamt weniger gut zirkulieren kann», erklärt Steffen. In den wenig geimpften Gruppen könne sich das Virus aber tatsächlich schneller ausbreiten, insbesondere auch weil die allgemeinen Schutz- und Hygienemassnahmen reduziert seien. «Steigende Fallzahlen und lokale stärkere Ausbrüche sind in dieser Ausgangslage aber durchaus wahrscheinlich.»

«Die weiteren Öffnungsschritte bergen ein Restrisiko, aber man sollte das nicht überbewerten» Jürg Utzinger, Direktor Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut

Ein wesentlicher Faktor für den Verlauf der vierten Welle dürfte die Delta-Variante sein, die als deutlich ansteckender als der Wildtyp des Sars-Cov2-Virus gilt. In Ländern, wo diese Variante bereits dominant ist, führte dies zu einem teils raschen Wiederansteigen der Fallzahlen, etwa in Portugal, England oder Russland. Auch in der Schweiz wird Delta in acht bis zehn Wochen dominant sein, erwartet das Bundesamt für Gesundheit.