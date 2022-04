47’000 Franken Strafe : Ausraster in der NBA – Basketball-Star wirft Frau Mundschutz ins Gesicht

Mit dem Playoff-Aus vor Augen tickt Hornets-Star Miles Bridges nach einem Platzverweis komplett aus. Gefrustet schleudert der 24-Jährige seinen Mundschutz ins Publikum und trifft eine junge Frau.

Der Hornets-Star wirft seinen Mundschutz in die Ränge und trifft dabei eine Zuschauerin.

Dieser Ausraster kommt NBA-Star Miles Bridges teuer zu stehen! Der Power Forward and Small Forward der Charlotte Hornets hatte nach der 103:132-Niederlage bei den Atlanta Hawks (mit dem Schweizer Clint Capela) am Mittwoch frustriert seinen Mundschutz in Richtung Zuschauer geworfen und damit eine junge Frau getroffen.