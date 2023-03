Chaos beim FC Luzern: So reagiert der FCL auf Alpstaeg-Vorwürfe

Nun, am Mittwoch, haben die FCL-Verantwortlichen mit einer Pressekonferenz reagiert. Verwaltungsrätin Ursula Engelberger-Koller meint: «Wir haben festgestellt, dass er nicht der rechtmässige Eigentümer ist.» Die Aktien seien ihm nicht gestohlen worden. Man habe nur frühere Fehler korrigiert. Die Klagen seien «blosse Druck- und Einschüchterungsversuche», so Engelberger-Koller. Alpstaeg habe sie sogar bei der Anwaltskammer angeschwärzt und wollte, dass der Anwältin ihr Anwaltspatent entzogen werde. Engelberg-Koller sagte weiter: «Der Verwaltungsrat lässt sich nicht unter Druck setzen.» Man werde nicht wegschauen.

Verwaltungsrat hat reines Gewissen

Vizepräsident Josef Bieri betonte, dass er sich nicht am Verein bereichern wolle, wie es Alpstaeg ihm vorwirft. «Diese Aussagen sind schockierend und das ist tief verletzend für mich», so Bieri. Man habe ein absolut reines Gewissen und arbeite gewissenhaft. «Der liebe Bernhard hat damit Mühe», so Bieri. Der Club stehe keineswegs finanziell am Abgrund. Man habe unter anderem ein riesiges Transferpotenzial. Auch deshalb habe er für die nächste Saison eine Bankgarantie gegeben. Er sei schliesslich überzeugt vom Verein. Die Stimmung intern sei auch extrem gut. Man sei aufgrund der aktuellen Umstände noch viel näher gerückt.