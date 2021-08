Appell aus Afghanistan : Ausschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern sollen gestoppt werden

In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage zuletzt deutlich verschlechtert. Trotzdem rechnet der Bund nicht mit der Zunahme von Asylbewerbern.

Die afghanischen Streitkräfte kämpfen derzeit an mehreren Fronten gegen die Taliban, die ihre Offensiven auf mehrere Provinzhauptstädte fortsetzen.

Unter anderem auch in Kabul spitzt sich die Lage zu.

Die Schweiz will jedoch an ihrer Praxis festhalten.

Nach UN-Angaben wurden dort in den vergangenen Tagen dutzende Zivilisten getötet. Seit dem Beginn des Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan haben die Islamisten weite Teile des Landes erobert, bislang aber keine grösseren Städte.