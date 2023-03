«Ausschluss ist denkbar» – Zunftmeister reagieren auf CS-Debakel

Zünfte

26 Zünfte, 3000 Zünfter

In Zürich gibt es 26 Zünfte, oder genau genommen: 25 Zünfte und die Gesellschaft zur Constaffel. Insgesamt gibt es rund 3000 Zünfter, hinzu kommen Anwärter, Jungzünfter und Schankburschen. Am Sechseläuten ist das Zunftleben öffentlich sichtbar, die Zünfter treten in Kostümen auf die Strasse und treffen sich danach in ihren Zunftlokalen, wo Reden gehalten werden. Doch auch unter dem Jahr gibt es in den Zünften viele Anlässe, etwa Vorträge, Ausflüge oder Bälle. Im November findet bei den meisten Zünften das Martini- oder Rechenmahl statt. Das ist ein Abendessen im Zunfthaus, zu welchem Gäste anderer Zünfte eingeladen werden und an dem die Jahresrechnung abgenommen sowie «Halbzeit» des Zunft-Kalenders gefeiert wird. blu