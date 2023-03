Genf: Ausschreitungen bei Anti-SVP-Demo – Polizei setzt Tränengas ein

20min/Raimond Lüppken

Gegen die Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in Meyrin wird am Samstagnachmittag protestiert. Wie Videos zeigen, trafen sich Hunderte Gegner im Parc des Cropettes in Genf, um die Politik der rechtsgerichteten Partei anzuprangern. Da für die Demonstration keine Genehmigung beantragt worden war, stand die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Der Demozug setzte sich gegen 15.30 Uhr in Bewegung. Mehrere Hundert Personen nahmen daran teil. Nachdem sie sich in Richtung Bahnhof bewegt hatten, bog der Demonstrationszug in die Rue Fort-Barreau ab und versuchte, in das Viertel Les Grottes einzudringen, was jedoch durch Polizeiabsperrungen verhindert wurde.