Schweden : Ausschreitungen bei Corona-Demo – 6 Polizisten verletzt

Hunderte Menschen haben am Samstag in Stockholm gegen Corona-Beschränkungen demonstriert. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Nicht genehmigte Veranstaltung in der schwedischen Hauptstadt: In Stockholm demonstrierten hunderte Menschen gegen Corona-Massnahmen.

Bei Ausschreitungen am Rande einer Demonstration gegen Corona-Beschränkungen in Schweden sind am Samstag sechs Polizisten verletzt worden. Zwei Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei in Stockholm mit. An der nicht genehmigten Veranstaltung im Zentrum der Hauptstadt unter dem Motto «Für Freiheit und Wahrheit» nahmen hunderte Menschen teil. Als sich die Polizei entschloss, die Versammlung aufzulösen, gab es starke Gegenwehr von einigen Demonstranten.