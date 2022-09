Zürich: Ausschreitungen nach Fussballmatch – Polizei verhaftet sechs FCZ-Anhänger

Im Anschluss an ein Fussballspiel am 20. August 2022 in Wettswil am Albis attackierten sich als Anhänger des FC Zürich zu erkennen gebende Personen in einem Zug im Bereich des Bahnhofs Weihermatt (Gemeindegebiet Urdorf) Anhänger des Grasshopper Clubs Zürich. Fünf Personen wurden dabei verletzt und es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.