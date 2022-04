Neun Polizisten verletzt : Neun Polizisten am Rande von islamfeindlicher Versammlung verletzt

Bei einer bewilligten Kundgebung der rechtsextremistischen Gruppierung «Stram Kurs» kam es zu Angriffen auf die Polizei. Ein Polizeiwagen wurde entführt, weitere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Mehrere Polizisten wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Am Rande einer Versammlung einer ultrarechten Gruppierung in der schwedischen Stadt Örebro ist es zu schweren Konfrontationen zwischen Gegendemonstranten und der Polizei gekommen. Mindestens neun Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden dabei am Freitag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei den Ausschreitungen gerieten auch Polizeifahrzeuge in Brand.