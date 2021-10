Nicht erschienen : Ausschuss will Trump-Berater Bannon vor Gericht bringen

Steve Bannon hat sich einer Vorladung des Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Erstürmung des US-Capitols widersetzt. Das soll nun Folgen haben.

Getty Images via AFP/Scott Olson

Will die Aussage seiner Weggefährten vor dem Ausschuss verhindern: Donald Trump. (Archivbild)

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Erstürmung des US-Capitols hat sich für strafrechtliche Schritte gegen den rechtspopulistischen Strategen Steve Bannon ausgesprochen. Das Gremium nahm am Dienstag einstimmig einen Bericht an, der die Behinderung des Kongresses durch Bannon feststellt. Der frühere Berater von Ex-Präsident Donald Trump war vergangenen Donnerstag trotz einer Vorladung nicht vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen am 6. Januar erschienen.