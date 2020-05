Folgen des Lockdowns

Exportrückgang hat «historische Dimensionen» erreicht

Der Lockdown hat den Schweizerischen Aussenhandel im April stark zurückgebunden. Die Ausfuhren sanken saisonbereinigt um 11,7 Prozent und die Einfuhren um 21,9 Prozent.

Die Schweizer Exportwirtschaft hat im April wegen der Corona-Pandemie einen Rekordeinbruch erlebt. Die Ausfuhren fielen im April zum Vormonat saisonbereinigt um 11,7 Prozent auf 16,71 Milliarden Franken. Real – also preisbereinigt – resultierte ein Rückgang von 10,0 Prozent.

Der Corona-Lockdown in der Schweiz und in zahlreichen anderen Ländern zeige sich nun auch im Aussenhandel, so die Mitteilung weiter. Der Exportrückgang habe gar historische Dimensionen. Es sei der höchste je gesehene saisonbereinigte Rückgang innert eines Monats. Sämtliche Sparten hätten Rückgänge registriert.