US-Wahlen : Aussenminister Mike Pompeo spricht von zweiter Trump-Regierung

Der US-Aussenminister Mike Pompeo möchte die Niederlage von Donald Trump gegen seinen Herausforderer Joe Biden nicht einsehen und deutete am Dienstag eine zweite Amtszeit von US-Präsident Trump an. Später milderte er seine Aussage.

US-Aussenminister Mike Pompeo hat eine reibungslose Nachwahl-Phase in den USA angekündigt. Allerdings deutete er am Dienstag in Washington eine zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump an. «Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Administration geben», sagte Pompeo a uf einer Pressekonferenz im Aussenministerium in Washington.