Innertkirchen: Junglenker mit Druckluftpfeife am Auto erwischt

Motorfahrzeuge müssen hierzulande mit mindestens einer akustischen Warnvorrichtung ausgestattet sein – so sieht es die Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) vor. Erlaubt sind allerdings nur Vorrichtungen, die einen «ununterbrochenen, gleich­bleibenden Ton oder Akkord» erzeugen; andere Tonerzeuger wie beispielsweise «Sirenen und andere gellende Warn­vor­richtungen, Fantasiesignale wie Glocken, Klingeln und Tierstimmen sowie Aus­puffhörner sind verboten».

Ein Junglenker aus dem Kanton Luzern nahm es mit Artikel 82 des VTS nicht so genau: Er installierte im Motorraum seines Autos eine sogenannte türkische Pfeife – ein kleines Drucklufthorn, dessen laute Pfeifgeräusche an ein Vogelgezwitscher erinnern.

400 Franken Busse

Als er im letzten August in Innertkirchen BE in eine gewöhnliche Kontrolle kam, wurden die Berner Kantonspolizisten auf die illegale Vorrichtung aufmerksam. «Als sie die Motorhaube öffneten, fragten sie, was das sei – da konnte ich sie schlecht anlügen.» Der Luzerner hatte zudem unerlaubte Zusatzscheinwerfer und -nebellichter an seinem Fahrzeug montiert.