Dauersingle: On-off-Beziehung mit Tinder

In der Schweiz ist die Anzahl der Langzeitsingles in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Zwei Experten erklären, wieso.

Darum gehts Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer tun sich schwer, einen Partner zu finden.

Zwei Betroffene erzählen.

Manche suchen jahrelang nach der grossen Liebe, jedoch ohne Erfolg. So auch Julija aus Kreuzlingen TG. Die 40-Jährige hatte seit fast zwanzig Jahren keine feste Beziehung mehr. «Ausser meiner On-off-Beziehung mit der Tinder-App bin ich Dauersingle», sagt die 40-Jährige. Einen Grund dafür sieht sie in ihren Erwartungen: «Ich habe genaue Vorstellungen, wie mein Leben aussehen soll.»

Auch wenn sie bereit wäre, Kompromisse einzugehen, sagt sie: «Wenn man so lange alleine lebt, entwickelt man Eigenheiten. Damit wird es immer schwieriger, jemanden zu finden, der zu einem passt.» Auch wenn sie sich nach Zweisamkeit sehne, sieht sie in ihrem Single-Dasein durchaus Positives: «Hätte ich immer einen Partner gehabt, hätte ich mich selbst kaum so verwirklichen können.»

Samuel (26) aus Baden ist seit fünf Jahren Single: «Ich habe mir ein eigenes Umfeld aufgebaut, eine Bubble mit Freunden quasi, und geschaut, dass ich mit dem, was ich habe, glücklich bin», sagt der 26-Jährige. Dennoch vermisse er auch die schönen Momente zu zweit: «Ganz alltägliche Dinge, wie beispielsweise zusammen spazieren gehen oder gemütlich zu Hause einen Film schauen, fehlen mir.»

«Viele Langzeitsingles haben ein regelrechtes Dating-Burn-out»

Gemäss Martina Rissi, Beziehungsexpertin für Singles und Paare , ist die Anzahl der Langzeitsingles in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Einerseits liege es daran, dass das Single-Dasein heute sozial akzeptierter sei als früher. Andererseits spiele auch das Datingverhalten eine Rolle. «Dank Dating-Apps ist der nächste potenzielle Partner theoretisch nur einen Knopfdruck entfernt, so gibt es für viele keinen Grund mehr, sich auf eine Beziehung einzulassen, in der nicht alles auf Anhieb passt», sagt Rissi.

Diese Phänomene können laut Rissi dazu führen, dass Betroffene weniger kompromissbereit und mehr auf sich selbst bezogen werden. Viele Langzeitsingles hätten zudem ein regelrechtes Dating-Burn-out und fühlten sich mit jeder Enttäuschung einsamer und hoffnungsloser.

Rissi empfiehlt allen, die wiederholenden Beziehungsfrust erleben, sich mit dem eigenen Beziehungsverhalten, der eigenen Liebesfähigkeit und dem eigenen Nähe- und Distanzverhalten auseinanderzusetzen sowie die gemachten Beziehungserfahrungen aufzuarbeiten. «Erfahrungen und Verletzungen verflossener Beziehungen spielen immer in unsere Partnerwahl mit hinein. Ob wir das wollen oder nicht», so Rissi.

«Es ist nicht chic, allein leben zu müssen»

Laut Paartherapeut Klaus Heer wird man allein lebend gerne auch etwas eigensinnig und verbohrt. «Aus diesem Grund kann es nach einer langen Zeit als Single schwierig sein, eine Beziehung zu führen.» Wie Heer vermehrt feststellt, bemühen sich immer mehr Menschen beinah verzweifelt darum, sich mit einem Gegenüber zu verbinden: «Es ist nicht chic, niemanden zu haben und richtig allein leben zu müssen.»

Dabei spiele auch die Sehnsucht als eine der auffälligsten menschlichen Eigenschaften eine Rolle: «Wir neigen dazu, das unbedingt zu wollen, was wir nicht haben. Wenn wir allein leben, fehlt uns die Fantasie, uns das Mühsame vorzustellen, was das nahe Zusammenleben unweigerlich mit sich bringt», so Heer.

