In Niedergösgen blühen schon die Schneeglöckchen

Die blühenden Schneeglöckchen befinden sich in Niedergösgen SO.

Es ist erst Ende November, doch im Garten von Thomas Balmer in Niedergösgen SO blühen bereits die Schneeglöckchen. «Ich bin aus meiner Haustür getreten und habe mich schon sehr gewundert, als ich sie gesehen habe», sagt er zu 20 Minuten. «Es kommt seit Jahren immer wieder vor, dass sie noch im alten Jahr blühen», so Balmer weiter. «In den letzten zwei bis drei Jahren eigentlich immer.»

«Das ist sehr unüblich»

«Das ist tatsächlich aussergewöhnlich und eher selten», sagt Reto Vögeli von Meteonews auf Anfrage von 20 Minuten. «Pflanzen orientieren sich grundsätzlich an der Tageslänge und an der Sonneneinstrahlung», so Vögeli weiter. «Wenn der Boden nicht gefriert und die Luft mild ist, gehen sie teilweise nicht in die Ruhephase. Bisher hatten wir im Flachland noch keine Frosttage. Das ist sehr unüblich.»