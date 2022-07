Wald-Schönengrund SG: «Aussergewöhnlich» – Katze attackiert Fuchs und schlägt ihn in die Flucht

News-Scout R. K.* wohnt in Wald-Schönengrund SG direkt am Waldrand. «Hier sieht man immer wieder diverse Tiere, die in der Nähe des Hauses vorbeilaufen», sagt er. Als am vergangenen Sonntagabend ein Fuchs durch seinen Garten spaziert, zückt der 43-Jährige sein Handy und filmt den wilden Vierbeiner.