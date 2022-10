Mühleberg BE: «Aussergewöhnliche Sichtung» – Leser filmt schwimmende Wildsau auf der Flucht

«Zuerst dachten wir, es sei ein Schäferhund», sagt S.H.* (26) zu 20 Minuten. Am Montagnachmittag waren er und sein Freund N.H. (26) auf einem Boot beim Angeln, als sie plötzlich eine Wildsau im Wohlensee schwimmen sahen . Sie wollten das Tier nicht verängstigen und machten deshalb mit dem Boot einen Bogen um es. «Wir haben an dem Tag zwar beim Fischen nichts gefangen, aber dank der Wildsau-Sichtung erlebten wir trotzdem ein Highlight», erzählt S.H.

Als das Wildschwein an Land kam, sei es in den Wald gerannt. «Das Tier ist etwa 500 Meter geschwommen. Es war sicher ausser Atem», so S.H. Öfters anzutreffen seien in dieser Gegend etwa Eisvögel und Biber. N.H.s Vater sei Jäger und ihm sei bekannt, dass es in der Region ein paar Wildschweine gebe. Trotzdem sagt S.H.: «So etwas habe ich noch nie gesehen».