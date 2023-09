Ausserirdisches Leben : «Bin mir nicht sicher, ob wir für diese Info bereit sind» 

In der 20-Minuten-Community gibt das Thema zu reden. In einer Umfrage geben insgesamt 60 Prozent der Leser und Leserinnen an, an ein höher entwickeltes, intelligentes ausserirdisches Leben zu glauben. 14 Prozent glauben an Leben ausserhalb der Erde zumindest in einfacher Form – während neun Prozent gar nicht an ausserirdisches Leben glauben. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben ihre Meinung in der Kommentarspalte kundgetan.