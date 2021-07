Fahrer entzog sich Kontrolle - Ausserkantonales Polizeikorps untersucht Schussabgabe auf A8

In Sarnen ist es am Montag bei einer Polizeikontrolle zu einer Schussabgabe gekommen.

Nachdem sich am Montag zwei Autoinsassen einer Polizeikontrolle entzogen hatten, bei der es zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen war, gilt es für die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden viele Fragen zu klären. So wird etwa der Ablauf der Polizeikontrolle untersucht. «Die Polizei versuchte das Auto anzuhalten, weil dessen Kontrollschilder als gestohlen gemeldet waren», sagt Bernhard Schöni, stellvertretender Oberstaatsanwalt des Kantons Obwalden. Ob der ältere dunkelblaue 3er-BMW ebenfalls als gestohlen gemeldet war, ist noch unklar: «Das ist Gegenstand der laufenden Abklärungen», so Schöni. Die beiden festgenommenen Autoinsassen werden am Dienstag der Staatsanwaltschaft Obwalden überstellt.