Top-Republikaner: Aussetzer bei Presseauftritt – Sorge um Mitch McConnell 

Aussetzer vor Medienvertretern: Senator John Barrasso (links) fragt Mitch McConnell, ob er in sein Büro zurückkehren will. (26. Juli 2023)

Ein ungewöhnlicher Aussetzer von Mitch McConnell, dem Fraktionschef der Republikaner im US-Senat, bei einem Auftritt vor Reportern hat neue Sorgen um seinen Gesundheitszustand geweckt. Am Mittwoch sprach er zum Auftakt seiner wöchentlichen Pressekonferenz über Verhandlungen zum Verteidigungshaushalt in der Parlamentskammer, als er mitten im Satz innehielt. Etwa 20 Sekunden lang sagte er nichts, stand wie angewurzelt da und starrte ins Leere. Schliesslich traten Kollegen aus seiner Fraktion zu ihm und fragten, ob er in sein Büro zurückgehen wolle.

1984 erstmals in den Senat gewählt

Der 81-jährige McConnell war vor etlichen Monaten bei einem privaten Abendessen in einem Washingtoner Hotel gestolpert und mit dem Kopf aufgeschlagen. Für mehrere Tage musste er ins Krankenhaus, laut seinem Büro hatte er eine Gehirnerschütterung und einen Rippenbruch erlitten. Fast sechs Wochen blieb er dem Senat daher fern. Schon in den jüngsten Wochen fiel Kollegen seine stockende Sprechweise auf, was bei einigen in der Partei Sorgen um seine Gesundheit schürte.