Für eine Zeit lang bot er auch Survivalkurse an.

Eric Westacott (59) übernachtet regelmässig in den Wäldern in und um Winterthur. Im Sommer schläft er auf einer Matratze unter einer aufgespannten Blache, im Winter in einem Zelt. Alle drei Wochen verschiebt er sein Lager um einige Hundert Meter, um nicht von den Behörden weggewiesen zu werden. Denn: Eine Bewilligung, im Wald zu wohnen, hat Westacott nicht. «Ich habe schon mehrmals bei der Stadt für eine Bewilligung angefragt, leider vergeblich», sagt Westacott zum «Landbote».