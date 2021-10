Australian-Open-Start unklar : Tennis-Star Novak Djokovic will nicht verraten, ob er geimpft ist

Die Tennis-Weltnummer 1 Novak Djokovic hat angesichts erneut zu erwartender Corona-Restriktionen noch nicht entschieden, ob er im Januar zum Australian Open reist.

Ist Novak Djokovic geimpft und wird er an dem Australian Open teilnehmen? Bereits geimpft ist der Deutsche Alexander Zverev. Auch Viktoria Azarenka ist geimpft und startet eine Debatte für die Corona-Impfung.

Darum gehts Novak Djokovic hat noch nicht entschieden, ob er zum Australian Open im Januar reist.

Der Serbe möchte nicht sagen, ob er geimpft ist.

Mit einer endgültigen Entscheidung rechnet Djokovic in etwa zwei Wochen.

Im Interview mit der serbischen Zeitung «Blic» erklärte der Novak Djokovic, dass er noch nicht sicher ist, ob er zu den Australien Open im Januar reist. Der 34-Jährige verwies dabei darauf, dass sich zahlreiche Profis wie auch die Schweizerin Belinda Bencic bei der diesjährigen Auflage nach der Ankunft in eine zweiwöchige Hotel-Quarantäne begeben mussten, auch weil sie als Kontaktpersonen positiv getesteter Mitreisender eingestuft wurden. Mit einer Entscheidung über die genauen Auflagen rechnet Djokovic in etwa zwei Wochen.

Nach Angaben der Profi-Organisation der Männer ( ATP) und der Frauen (WTA) war bis zum US Open erst die Hälfte der Spielerinnen und Spieler geimpft. Trotzdem sind die Regeln von der australischen Gesundheitsbehörde klar. Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, darf nicht nach Australien einreisen und somit nicht am Australian Open in Melbourne teilnehmen.

Djokovic mit einer Pause

Der Titelverteidiger und neunmalige Melbourne-Champion Novak Djokovic will nicht sagen, ob er gegen das Coronavirus geimpft ist oder nicht. «Das ist eine Privatsache», betonte der Serbe, die Frage danach sei unangemessen. Der Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren hatte im vorigen Sommer viel Kritik für die von ihm organisierte Adria-Tour hinnehmen müssen. Dort hatte es Bilder von feiernden Spielern und auch Corona-Infektionen gegeben. Ausserdem sind Bilder in den sozialen Medien aufgetaucht, welche Djokovic bei einem Sommerfestival im New Yorker Central Park zeigen. Dort wurden aber nur Geimpfte zugelassen waren.

Seit dem verlorenen US-Open-Finale vor gut fünf Wochen pausiert Djokovic, zuletzt fehlte er ohne Angabe von Gründen beim Masters-Turnier im kalifornischen Indian Wells. Er erklärte nun, er habe nach dem Endspiel in New York viel Zeit mit seiner Familie verbracht und nicht trainiert. Djokovic hatte es durch die Niederlage verpasst, als erster Profi bei den Herren seit 52 Jahren alle vier wichtigen Turniere in einem Kalenderjahr, den Grand Slam, zu gewinnen. Er will Anfang November beim Masters-Turnier in Paris zurückkehren und danach noch bei dem ATP Finals in Turin sowie der Davis-Cup-Endrunde antreten.

