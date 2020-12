ATP-Spielplan : Australian-Open-Start am 8. Februar bestätigt

Der Start der Australian Open verspätet sich wegen der Corona-Pandemie. Gemäss dem Spielplan der ATP-Tour steht das Datum nun fest.

Wird er beim Start der Australian Open am 8. Februar dabei sein? Roger Federer. (Archivbild)

Der um drei Wochen verspätete Start der Australian Open am 8. Februar ist offiziell. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan der ATP-Tour für die ersten Wochen des Tennis-Jahres 2021 hervor. Die Qualifikation für den ersten Grand Slam des Jahres ist zudem nach Doha ausgelagert und findet vom 10. bis 13. Januar statt. Grund für die Verschiebung sind die Corona-Pandemie und die geltenden Bestimmungen in Australien.