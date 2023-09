Bauer fängt seit 130 Jahren ausgestorbenen Marder

Australien : Der Bauer hatte keine Ahnung, was ihm da in die Falle ging

1 / 5 Mit einem Käfig wollte ein Landwirt in Südaustralien den Übeltäter fangen, der sich zuvor an seinen Hühnern bedient hatte. Stattdessen entdeckte Pao Ling Tsai im Käfig eine Sensation. Facebook/Pao Ling Tsai Dem Bauern ging nämlich ein Riesenbeutelmarder in die Falle. Die letzte bestätigte Sichtung in der Region liegt über 130 Jahre zurück. imago images/Ardea Mit Essen und Überwachungskameras will der Forellenzüchter nun herausfinden, ob noch mehr der Tiere um seinen Hof streifen. Facebook/Pao Ling Tsai

Darum gehts In Australien ist eine totgeglaubte Tierart erstmals seit langem wieder gesichtet worden.

Eigentlich wollte der Bauer mit der Falle gegen gefrässige Raubtiere vorgehen.

Der Riesenbeutelmarder kann bis zu etwa 43 Zentimeter gross und über drei Kilo schwer werden.

Um ein gefrässiges Raubtier zu fangen, das zuvor mehrere seiner Hühner getötet hatte, stellte der Landwirt Pao Ling Tsai im Süden Australiens einen Käfig auf. Als er die Gitterfalle am nächsten Tag aber kontrollierte, wurde Tsai überrascht: Statt einem Fuchs oder einer gefrässigen Katze fand der Bauer in der Falle nämlich ein Tier, dessen letzte offiziell bestätigte Sichtung in der Region über 130 Jahre zurückliegt.

Der in Beachport an der Südostküste Südaustraliens ansässige Forellenzüchter fand in seiner Falle einen Riesenbeutelmarder (Dasyurus maculatus), der auch als Fleckschwanzbeutelmarder bekannt ist. Diese Art gilt in Südaustralien als ausgestorben und auf dem Festland als gefährdet, während Tasmanien noch grössere Populationen des Raubbeutlers beherbergt.

«Hatte keine Ahnung, was das für ein Tier ist»

«Als ich die Falle inspizierte, hatte ich keine Ahnung, was das für ein Tier ist», sagt der Bauer gegenüber ABC News. «Ich hatte erwartet, eine Katze zu finden, aber stattdessen fand ich dieses kleine Tier.» Die Riesenbeutelmarder werden etwa 43 Zentimeter lang und gut drei Kilo schwer und gelten als Allesfresser.

Dem gefangenen Marder gelang es zwar, aus dem Käfig von Pao Ling Tsai zu entkommen. Am Mittwoch tappte aber ein Beutelmarder, wahrscheinlich dasselbe Tier, in eine Falle des National Parks and Wildlife Service (NPWS).

Tsai vermutet weitere Marder um seinen Hof

Nach dieser aussergewöhnlichen Entdeckung verstreute Herr Tsai Fischstücke auf seiner Farm und stellte über Nacht am Mittwoch eine Videokamera auf, um Aufnahmen von weiteren Tieren zu machen, falls es welche gibt. «Ich glaube definitiv, dass es noch mehr gibt – als ich heute Morgen [am Donnerstag] rausging, war das ganze Futter weg», bemerkte er. «Ich habe das Video an National Parks and Wildlife weitergegeben, um herauszufinden, welches Tier das Futter genommen hat, aber ich denke, es war ein Marder.»

Der Ranger von NPWS nannte die erste bestätigte Sichtung seit über 103 Jahren ein «einmaliges Ereignis». Das Tier soll nun genetisch untersucht werden, um herauszufinden, woher es stammen könnte. Nachtsichtkameras sollen zudem Aufschluss über weitere mögliche Riesenbeutelmarder in der Umgebung von Beachport geben.

Harte Konkurrenz macht dem Marder zu schaffen

Trotz einiger anekdotischer Sichtungen in den 1970er- und 1980er-Jahren gilt der Fleckenschwanzbeutelmarder in der Region offiziell als ausgestorben, wobei die letzten Aufzeichnungen auf die 1880er-Jahre zurückgehen. Der Ranger führte dieses Aussterben auf den Verlust des Lebensraums zurück, merkte aber an, dass sich die Tiere an verschiedene Umgebungen anpassen können, von Wäldern bis hin zu offeneren Landschaften. Ihre Hauptbedrohung geht jedoch von anderen Raubtieren wie Füchsen oder Katzen aus.

In der Zwischenzeit wurde den Anwohnern geraten, nicht zu versuchen, weitere dieser Tiere zu fangen. Anderson betonte, dass die vom NPWS aufgestellten Fallen den Tieren keinen Schaden zufügen. Der NPWS stand zunächst vor dem Dilemma, was mit dem von Herrn Tsai gefangenen Marder geschehen sollte, und beschloss schliesslich, ihn am Donnerstagabend freizulassen, nachdem das Tier von einem Tierarzt untersucht und gegen Tollwut behandelt worden war.

Das steht auf seiner Speisekarte

Die Fleckenschwanzmarder sind das grösste Beuteltier-Raubtier des australischen Festlands und bekannt für ihre verstohlenen, nächtlichen Jagdgewohnheiten. Dabei erbeuten sie kleine Kängurus, Wallabys, Opossums, Vögel, Reptilien, Frösche und wirbellose Tiere.