Australien: Radioaktive Kapsel mit Cäsium 137 verschwunden

Australien : Hoch radioaktive Mini-Kapsel verloren – «möglich, dass wir sie nie finden»

Die Nadel im Heuhaufen ist nichts dagegen: In Australien läuft eine fieberhafte Suche nach einer winzigen radioaktiven Kapsel – die Behörden befürchten, dass sie möglicherweise nie gefunden wird.

In Westaustralien suchen die Behörden fieberhaft nach einer radioaktiven und nur millimetergrossen Kapsel. Die winzige gefährliche Kapsel war beim Transport von einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman zu einem Depot nahe der Metropole Perth offenbar von einem Lastwagen gefallen. Wie und wo genau das auf der etwa 1400 Kilometer langen Strecke passierte? Völlig unklar! Und: Es geschah offenbar schon in der zweiten Januarwoche – aber das Fehlen der Kapsel wurde nach Informationen des TV-Senders ABC erst am 25. Januar beim Entladen des LKW bemerkt.