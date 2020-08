Wegen Corona

Australien lässt Grenzen «noch einige Monate» geschlossen

Seit März gilt in Australien ein Einreiseverbot für internationale Besucher. Dies will man noch einige Monate beibehalten.

Touristen wird es in Australien in den kommenden Monaten nicht geben.

Australien will seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie vorläufig weiter geschlossen halten. Es werde noch «einige Monate» dauern, bis wieder Ausländer einreisen dürften, sagte Premierminister Scott Morrison am Freitag. «Wir haben beschlossen, dass die internationalen Reisebeschränkungen für Ankünfte in Australien in ihrer derzeitigen Form fortgesetzt werden sollen», so Morrison. Er hoffe aber, dass die Regeln «irgendwann in der Zukunft» geändert werde könnten.