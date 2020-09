Strenger Lockdown : Australien meldet Rekordtief bei Corona-Ansteckungen

Seit drei Monaten steckten sich in Australien innert 24 Stunden nicht mehr so wenige Menschen mit dem Coronavirus an.

Australien verzeichnet den niedrigsten Tagesanstieg bei den Corona-Ansteckungen seit mehr als drei Monaten. 16 Ansteckungen binnen 24 Stunden und zwei weitere Todesfälle melden die Behörden. Ende Juli waren es noch über 700 in einem Tag gewesen. Als Reaktion wurde ein strenger Lockdown eingeführt, die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt.

Für diesen Kurs musste der Ministerpräsident des von der Pandemie am stärksten betroffenen Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, auch Kritik einstecken. Nun sieht sich der Labour-Politiker durch die stark gesunkenen Zahlen in seiner Linie bestätigt.

Erste Lockerungen letzte Woche

Der Ministerpräsident warnt davor, schneller als geplant die strikten Corona-Beschränkungen zu lockern. Dafür sei es noch zu früh. Auf Victoria entfallen fast 75 Prozent der landesweit nahezu 27’000 bestätigten Infektionen, sowie etwa 90 Prozent der 851 Todesfälle.

In Melbourne, der Hauptstadt des Bundesstaats, ist der Lockdown noch am 28. September in Kraft. Einige Einschränkungen wurden bereits letzte Woche gelockert, beispielsweise, dass die Menschen ihre Häuser länger verlassen dürfen. Zudem wurde die nächtliche Ausgangssperre verkürzt.