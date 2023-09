Australien: Multimillionär attackiert «arrogante Arbeitnehmer» frontal

Gurner gab auch an, Australien würde ein Anstieg der Arbeitslosenrate um 40 bis 50 Prozent guttun, um wieder produktivere Arbeitnehmer zu schaffen.

«Wir müssen den Schmerz in der Wirtschaft sehen» und «Wir müssen die Menschen daran erinnern, dass sie für ihren Arbeitgeber arbeiten und nicht umgekehrt»: Mit solchen Aussagen hat sich Tim Gurner (40), CEO der Gurner Group, den Wut vieler auf sich gezogen. Gurner argumentierte an einem Immobilien-Event, die Covid-Pandemie habe die Einstellung vieler Arbeitnehmer zu ihrer Arbeit verändert, berichtet «Daily Mail».

«Die Leute haben durch Covid beschlossen, dass sie nicht mehr so viel arbeiten wollen, und das hat sich massiv auf die Produktivität ausgewirkt», ist der Unternehmer überzeugt. Auszubildende haben seiner Meinung nach ihre Produktivität «definitiv» zurückgefahren. «Sie haben in den letzten Jahren viel Geld für wenig Arbeit bekommen, und das muss sich ändern», so Gurner.