6.6 Millionen Menschen betroffen

Australien ordnet sechswöchigen Lockdown für Melbourne an

Weil die Zahl der Corona-Fälle im Staat Victoria wieder steigt, greift Regierungschef Daniel Andrews zu drastischen Massnahmen.

Ab Dienstag 23:59 steht die australische Metropole Melbourne für sechs Wochen still. Daniel Andrews, Regierungschef des Staats Victoria im Süden von Australien, verhängte den Lockdown über die 6.6 Millionen Einwohnern der Metropolregion.

Bewohner dürfen sich nicht mehr in Gruppen von über zwei Personen treffen und das Haus nur noch verlassen, um zur Arbeit zu gehen, Sport zu treiben oder Nahrungsmittel einzukaufen. Zudem schloss New South Wales, der nördliche Nachbarstaat von Victoria, in dem auch Sydney liegt, zum ersten Mal seit der Spanischen Grippe von 1919 seine Grenze zu Victoria.