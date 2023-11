Australien: Polizist bedroht Kollege, der Film-Plot verraten will

Gaynor hat schuldig darauf plädiert, seine Dienstwaffe unsachgemäss und in einer Weise, die zu Verletzungen hätte führen können, verwendet zu haben.

Grund für die Aggression Gaynors war, dass sein Kollege ihm damit gedroht hatte, die Handlung des Spielfilms «Top Gun: Maverick» zu verraten und ihm so den Film zu vermiesen.

Der ehemalige Polizeibeamte Dominic Gaynor steht in Australien vor Gericht, weil er einen Kollegen mit einer geladenen Pistole eingeschüchtert und bedroht hatte.

Gaynor bekannte sich des Tragens einer Schusswaffe in einer Weise, die eine Person verletzen könnte, schuldig. Mehrere andere Anklagen gegen ihn wurden fallen gelassen.

In Australien hat ein Polizist seinen Beamtenkollegen mit einer Pistole bedroht, weil dieser ihm einen Spielfilm vermiesen wollte.

Ein seltsamer Fall von Einschüchterung und Bedrohung mit einer Dienstwaffe, der jetzt vor Gericht landete, hat sich in Australien abgespielt. Vor einem Gericht in Sydney gab Polizist Dominic Gaynor zu, im Mai 2022 auf einer Polizeistation im Stadtzentrum von Sydney eine Pistole auf seinen Kollegen Morgan Royston gerichtet und gedroht zu haben, ihn zu erschiessen.

Ungewöhnlich ist der Grund für die Tat Gaynors. Der 30-Jährige hatte Dienst im Büro der Polizeistation, als sein Kollege Royston begann, über den Film «Top Gun: Maverick» zu sprechen, den er am Abend zuvor gesehen hatte. Dem Gericht wurde berichtet, dass Gaynor ihn bat, ihm nichts über die Handlung zu verraten, weil er ihn sonst ruinieren würde. Aber darauf entgegnete der jüngere Beamte, dass er genau das tun würde.

Waffe fünf Sekunden auf Kollegen gerichtet

Laut Gerichtsdokumenten wurde Gaynor daraufhin ungehalten und fluchte seinen Kollegen an: «Verdirb den Film nicht, F****.» Es folgte die Drohung, Royston zu erschiessen. Gaynor lachte und nahm demnach seine Pistole der Marke Glock aus dem Holster. Er richtete die Waffe etwa fünf Sekunden lang auf den anderen Beamten, ohne dabei den Finger am Abzug zu haben.

Royston, der inzwischen die Polizei von New South Wales verlassen hat, sagte, der Vorfall habe sein Leben für immer verändert und dazu geführt, dass er das Vertrauen und die Bewunderung, die er einst für die Polizei des Bundesstaates hegte, verloren habe.

«Plötzlich starrte ich in einen Pistolenlauf»

«Meine Schicht [an jenem Tag] war zunächst unauffällig», sagte er bei der Anhörung zur Verurteilung von Gaynor am Donnerstag im Amtsgericht. «Ich hatte keine Ahnung, dass sich der Verlauf meines Lebens für immer ändern würde. Plötzlich starrte ich in den Lauf einer geladenen Polizeipistole.»