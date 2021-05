Nach Empörungswelle : Australien rudert bei Haftstrafen für Heimkehrer aus Indien zurück

Australien plante radikale Massnahmen für Personen, die illegal aus Corona-Hochrisikogebieten wie Indien einreisen: Ihnen drohte bis zu fünf Jahre Gefängnis. Doch jetzt krebst die Regierung zurück.

Nach einer Welle der Empörung und Rassismusvorwürfen hat Australiens Premierminister Scott Morrison seine Haftandrohungen gegen Rückkehrer aus Indien revidiert. «Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas davon eintritt, liegt so ziemlich bei null», sagte Morrison am Dienstag. Wegen der in Indien grassierenden Coronavirus-Mutante hatte der Regierungschef zuletzt Einreisenden, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Indien aufgehalten hatten, neben Geldstrafen auch mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren gedroht.