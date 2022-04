Ukraine-Krieg : Australien schickt Bushmaster-Transporter – Panzer sollen folgen

Nach der emotionalen Rede von Wolodimir Selenski vor dem Parlament wird Australien die Ukraine mit weiterem Material unterstützen. Erste Bushmaster-Truppentransporter werden bereits vorbereitet, später soll die Ukraine auch Abrams-Panzer erhalten.

Nach der Ansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an das australische Parlament hat Premierminister Scott Morrison dem Krisenland die Lieferung weiterer militärischer Ausrüstung zugesagt. Selenski hatte am Donnerstag speziell um Bushmaster-Panzerfahrzeuge gebeten, die die australische Armee benutzt. Diese würden helfen, die ukrainischen Streitkräfte zu stärken, betonte er. Morrison erklärte am Freitag, Australien werde der Bitte nachkommen.

Mögliche Luftbrücke

In Zukunft will die australische Regierung die Ukraine auch mit schwereren Geschützen unterstützen. In seiner Rede mahnte Selenski: «Es ist besser, das Material im Kampf gegen Russland einzusetzen, als sie in Lagern herumstehen zu lassen.» Es dürfte eine direkte Anspielung auf die rund 60 australischen Panzer des Typs M1A1 Abrams sein, die seit dem Vietnamkrieg nicht mehr benutzt wurden. Auch hier verfolgt Australien eine Strategie der Weitergabe: Das Land strebt einen Deal mit Polen an, welches mit den USA erst kürzlich einen Deal über den Kauf von 250 Abrams-Panzern abgeschlossen hat.