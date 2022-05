«Aggressiver Akt» : Australien spürt chinesisches Kriegsschiff vor Küste auf

Laut den australischen Behörden kreuzte ein Schiff des chinesischen Geheimdienstes kürzlich vor der Westküste. Der Verstoss gegen geltende internationale Gesetze dürfte die Beziehung zwischen Canberra und Peking weiter strapazieren.

Die australischen Behörden haben vor der Westküste des Landes ein chinesisches Kriegsschiff aufgespürt. Das «Geheimdienst-Kriegsschiff» sei seit vergangener Woche in der Region unterwegs und auch in die ausschliessliche Wirtschaftszone des Landes (zwölf bis 200 Seemeilen von der Küste entfernt) eingedrungen, teilte Verteidigungsminister Peter Dutton am Freitag mit. Der Politiker sprach von einem «aggressiven Akt».

Das Schiff fuhr demnach die Küste in Richtung Süden bis auf Höhe der Stadt Exmouth hinunter. Zuletzt wurde es wieder weiter nördlich in der Nähe von Broome in der Region Kimberley gesichtet. Nie zuvor sei ein chinesisches Kriegsschiff so weit nach Süden gefahren, erklärte Dutton. Es sei ganz klar dessen Absicht, Informationen zu sammeln. Die australischen Behörden überwachten seine Aktivitäten «sehr genau».