Statt Roger Federer verzückt nun Kevin Fiala die Schweizer Fans

Früher erfreute Roger Federer mit seinen sechs Siegen am Australian Open in der Rod Laver Arena von Melbourne. Nun sollen Schweizer Eishockey-Stars Down Under für Furore sorgen.

Darum gehts An diesem Wochenende wird sich der Stanley Cup erstmals in der südlichen Hemisphäre befinden.

Denn die NHL-Teams Arizona Coyotes und Los Angeles Kings spielen in Melbourne.

Mit dabei sind auch zwei Schweizer Nationalspieler.

2004, 2006, 2007, 2010, 2017 und 2018: In diesen Jahren hiess der Sieger des Australian Open Roger Federer. Der Schweizer feierte sechs seiner 20 Grand-Slam-Titel Down Under in der Rod Laver Arena. Seit 2022 ist der Baselbieter aber zurückgetreten. Seither hat in Melbourne kein anderer Schweizer für Furore gesorgt.

Das sollen nun zwei Eishockey-Stars machen. Wie bitte, Eishockey in Australien? Ja, richtig gelesen. Es handelt sich hierbei um die Global Series 2023 der NHL, der besten Eishockeyliga der Welt. Diese trägt einige Spiele der Preseason im Ausland aus. So «betritt» der berühmte Stanley Cup erstmals die südliche Hemisphäre. Die Arizona Coyotes nehmen die Trophäe für den NHL-Meister mit auf die 15-stündige Reise über fast 13’000 Kilometer.

Botschafter des Eishockey-Sports

Genau hier kommen die Schweizer Eishockey-Profis zum Einsatz: Die Coyotes mit Nati-Verteidiger Janis Moser treffen am Wochenende in Melbourne auf die Los Angeles Kings mit Nati-Stürmer Kevin Fiala. Das sind die ersten NHL-Spiele in Australien. Im ersten Spiel setzten sich die Coyotes mit 5:3 gegen die Los Angeles Kings durch. Fiala bereitete das 2:4 durch Viktor Arvidsson vor.

«Der Cup befand sich noch nie unterhalb des Äquators, was ziemlich erstaunlich ist, vor allem in der heutigen Zeit», sagte Phil Pritchard, Vizepräsident der Hockey Hall of Fame, auch bekannt als der «Hüter des Pokals». Der Cup dient als Botschafter für den Eishockeysport. Wie die NHL schreibt, «wurde der Stanley Cup bereits in 31 Länder der nördlichen Hemisphäre gebracht – nach Afghanistan zu Truppenbesuchen, nach China und Japan zu NHL-Veranstaltungen, sogar nach Mexiko und auf die Bahamas».

Fiala ist selber Federer-Fan

Wie der internationale Eishockeyverband IIHF mitteilt, sei Eishockey in Australien mit 6150 Spielern und 20 Eishallen recht bescheiden vertreten. Nun wünscht sich Pritchard, dass die Global Series dem Eishockey in Australien zu mehr Wachstum verhilft: «Es wird sehr interessant für die Fans, die dort unten sind, und sogar für diejenigen, die mit dem Spiel noch nicht vertraut sind. Sie werden ein wirklich schnelles und spannendes Spiel sehen, und ich hoffe, dass wir dadurch einige neue Eishockeyfans gewinnen.» Mit dazu beitragen sollen auch Fiala und Moser.

Es sei erstaunlich zu sehen, wie sie eine NHL-Eisfläche auf dem Tennisplatz errichten, auf dem sonst das Australian Open ausgetragen werde, schreibt Fiala in seinem Blog auf NHL.com. «Ich bin ein grosser Tennisfan und habe schon so viele Spiele in dieser Arena gesehen, zwar nicht live, aber im Fernsehen. Ich bin ein grosser Fan von Roger Federer. Er war schon oft hier. Jetzt verwandeln sie das Ganze in eine Eisfläche, was ich unglaublich finde.» Es ist an der Zeit für eine weitere Schweizer Sternstunde in Melbourne.

