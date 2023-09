Australien: Tierforscher Adam Britton folterte und tötete Hunde

In Australien hat der Prozess gegen den Wissenschaftler Adam Britton begonnen. Der 51-Jährige soll jahrelang Dutzende Hunde gequält und getötet haben.

Der Krokodilexperte Adam Robert Corden Britton steht seit dem 26. September 2023 in Australien vor Gericht. In Australien geniesst der Brite ein grosses Ansehen. Nun hat er sich aber in insgesamt 60 Anklagepunkten wegen Folter und Tötung von Hunden sowie wegen sexueller Misshandlung schuldig bekannt.

Darum gehts Der Wissenschaftler Adam Robert Corden Britton steht in Australien vor Gericht.

Er habe ein «sadistisches sexuelles Interesse» an Tieren, heisst es in der Anklageschrift.

Bis zu seiner Festnahme arbeitete er mit der BBC und National Geographic zusammen.

Die Grausamkeiten im Fall seien so «grotesk und pervers», dass die Medien, das Sicherheitspersonal und das Publikum vor der Verlesung der Anklage den Gerichtssaal verlassen mussten: Der renommierte britische Krokodilexperte Adam Robert Corden Britton hat sich in insgesamt 60 Anklagepunkten wegen Folter und Tötung von Hunden sowie wegen sexueller Misshandlung schuldig bekannt.

Der 51-jährige Tierforscher begann 2014, Hunde zu quälen, bis zu seiner Festnahme im April 2022 soll Britton mehr als 42 Tiere gefoltert und missbraucht haben. Seine Taten führten zum Tod von 39 Tieren. Zudem gab der Zoologe den Besitz und die Weitergabe von Material über Kindesmisshandlungen zu.

Foltervideos in Online-Foren geteilt

Britton hatte laut Gerichtsunterlagen ein «sadistisches sexuelles Interesse» an Tieren und insbesondere an Hunden. Er folterte nicht nur seine eigenen Hunde, sondern beschaffte sich auch Tiere von ahnungslosen Tierhaltern in der Stadt Darwin im australischen Bundesterritorium Northern Territory.

Dafür baute der Wissenschaftler zunächst «eine freundliche Beziehung» zu den Hundebesitzern auf. «Die ahnungslosen Besitzer sahen sich gezwungen, ihre Haustiere aufgrund von Reise- oder Arbeitsverpflichtungen abzugeben», erklärte Staatsanwalt Marty Aust. Dann übernahm Britton das Sorgerecht für die Tiere.

Laut Anklage besass der Forscher einen Schiffscontainer auf seinem Grundstück, in dem er mit Hilfe einer Filmausrüstung Aufnahmen machte, während er «Hunde folterte, sexuell ausbeutete und tötete». Die Videos und Bilder teilte Britton in Online-Foren unter Pseudonymen. Ein Clip wurde an den örtliche Tierschutzbund geschickt – die Behörde alarmierte die Polizei.

BBC und Nat Geo arbeiteten mit Britton zusammen

Die Sicherheitskräfte beschlagnahmten bei einer Razzia 44 Gegenstände, darunter Computer, Handys, Kameras, externe Festplatten, Waffen, Werkzeug sowie Hundeutensilien und Sexspielzeug, meldet «ABC News». In einer Nachricht hatte der Brite geschrieben: «Ich hatte es verdrängt. In den letzten Jahren habe ich es wieder rausgelassen, und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Ich will nicht.»

Adam Britton war leitender Forscher an der Charles Darwin University und arbeitete auch an BBC- und National-Geographic-Produktionen. Wie der britische Sender «Sky News» berichtet, sei er auch einmal Gastgeber von Sir David Attenborough gewesen, der einen Teil einer Dokumentation auf Brittons Grundstück drehte.

Das Urteil soll am 13. Dezember verlesen werden, bis dann bleibt Britton in Untersuchungshaft.

