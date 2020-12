Pech oder Grund zur Sorge? : Australien vermeldet so viele tödliche Haiattacken wie seit 1934 nicht mehr

8 Menschen verloren 2020 vor Australien bei Hai-Attacken ihr Leben. Forscher rätseln, ob sich das Verhalten der Haie geändert hat. Normalerweise stirbt pro Jahr maximal eine Person bei einem Hai-Angriff.

Die Anzahl der Hai-Attacken hat gemäss Experten nicht zugenommen, nur die Schwere der Angriffe.

Es ist unklar, ob die Tiere ihr Verhalten geändert haben, oder ob die hohen Zahlen auf Zufall berufen.

Grundsätzlich stehen Menschen nicht auf dem Speiseplan der Haie. Angriff sind meist auf Verwechslungen zurückzuführen.

Ob Weisse Haie, Tigerhaie, Bullenhaie und Hammerhaie: Rund 180 Arten der Raubfische leben in den Gewässern Australiens. Die Unterwasserräuber haben einen Ruf als kaltblütige Killer. Dennoch war die Gefahr, von einem Hai getötet zu werden, lange Zeit überraschend gering. Fünf Jahrzehnte lang gab es auf dem Fünften Kontinent durchschnittlich nur eine tödliche Attacke pro Jahr. 2019 verlor in Down Under sogar kein einziger Surfer oder Schwimmer durch einen Hai sein Leben. 2020 war das plötzlich anders. Acht Menschen haben Angriffe nicht überlebt. War das Pech oder gibt es Grund zur Sorge?

«Kein Grund zur Panik»

«So viele Haibisse mit tödlichen Folgen haben wir in Australien seit 1934 nicht mehr gesehen», sagt die Haiexpertin Phoebe Meagher vom berühmten Taronga Zoo in Sydney. Das würde zwar viele Leute verängstigen, aber es gebe keinen Grund, jetzt in Panik zu geraten und hinter jedem Schatten im Wasser einen Weissen Hai zu vermuten.

Denn was die Zahl nicht provozierter Angriffe betreffe, sei 2020 eher ein durchschnittliches Jahr gewesen. «Im letzten Jahrzehnt lag die jährliche Zahl immer im Bereich zwischen 15 und 25», so Meagher. In diesem Jahr waren es 20. Allerdings endeten mehr Attacken tödlich.

Forscher sagen, es könne derzeit noch nicht endgültig festgelegt werden, ob die hohe Zahl von Angriffen mit Todesfolge auf ein verändertes Verhalten der Tiere zurückzuführen ist oder purer Zufall war. «Das war schon irre. Jeder dachte: ‹Oh nein! Die Haie spielen verrückt!› Aber tatsächlich ist die Zahl der Angriffe insgesamt in den letzten 10 bis 20 Jahren relativ konstant geblieben», sagt Culum Brown, Meeresbiologe an der Macquarie Universität in Sydney. In den vergangenen Jahren hätten viele Verletzte schlicht Glück gehabt, weil sie von Notfallteams schnell versorgt werden konnten.

Menschen stehen nicht auf dem Hai-Speiseplan

Der Experte erklärt: «Es gibt wirklich nur zwei Faktoren, die wichtig sind, wenn Sie von einem Hai gebissen werden: Wo er Sie beisst und wie schnell Sie Hilfe bekommen können.» In diesem Jahr sei in beiden Punkten sehr viel Pech im Spiel gewesen.

Nicht provozierte Angriffe sind meistens auf eine Verwechslung seitens der Haie zurückzuführen. «Menschen stehen normalerweise nicht auf ihrem Speiseplan», erklärt Meagher. «Meistens beissen sie Menschen nur einmal und schwimmen dann weg.» Wären die Fische wirklich interessiert daran, Menschen aufzufressen, dann würden sie das auch tun.