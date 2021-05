Coronavirus - Australien wird womöglich bis Ende 2022 keine Touristen ins Land lassen

Australiens Grenzen könnten bis Ende 2022 geschlossen bleiben – auch für Touristen. Das sagte Handels- und Tourismusminister Dan Tehan am Freitag dem Sender Sky News. Das Land plant zudem radikale Massnahmen für Personen, die illegal aus Corona-Hochrisikogebieten wie Indien einreisen: Ihnen könnten künftig bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen . Die Corona-Welle in Indien mache deutlich, dass Australiens nahezu vollständiges Einreiseverbot immer noch notwendig sei, sagte Tehan. Doch wann können die Grenzen wieder aufgehen? «Die beste Schätzung wäre zwischen der Mitte und der zweiten Hälfte des kommenden Jahres.»

Tourismusbranche leidet

Einreise aus Indien verboten

Angesichts des massiven Anstiegs der Fallzahlen in Indien hatte die Regierung in dieser Woche auch den eigenen Bürgerinnen und Bürgern die Einreise von dort verboten. Am Freitag kündigte Premierminister Scott Morrison an, dass das umstrittene Verbot nicht verlängert werde. Die Regelung bleibe wie geplant bis 15. Mai in Kraft. Danach würden die Rückführungsflüge der Regierung wieder aufgenommen. Ob auch kommerzielle Flüge wieder zugelassen werden, sei noch nicht entschieden.