Australien: Zehn Millionen Menschen ohne Internet

In Australien hat ein Totalausfall beim zweitgrössten Mobilfunkanbieter Optus die Telefon- und Internetverbindungen von mehr als zehn Millionen Menschen für mehrere Stunden lahmgelegt. Zwischen vier Uhr morgens und 17.30 Uhr (Ortszeit) hätten die Kunden im ganzen Land weder Anrufe tätigen noch online gehen können, berichteten australische Medien am Mittwoch. Nach einem Bericht des Senders 9News handelte es sich um den grössten Telekommunikationsausfall in der Geschichte des Landes.