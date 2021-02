«Anpassungen verändern nichts»

Allerdings ist nicht nur Facebook zurück gekrebst. Auch die australische Regierung hat Anpassungen am Gesetzestext vorgenommen, der den Streit zwischen Facebook und Australien ausgelöst hatte. Rod Simons, Leiter der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission, hält aber fest: «Die Anpassungen, die die Regierung vorgenommen hat, verändern nichts. Sie klären einige Punkte nur etwas genauer, die laut Facebook zuvor unklar waren.» Für Simons ist also klar, dass die australische Regierung als Sieger aus diesem Streit hervorgeht. «Facebook braucht News. Nachrichten halten die Leute länger auf der Plattform und das bringt Facebook Geld ein», so Simons.

Der Hintergrund

Auslöser für den Streit zwischen Facebook und Australien ist eine neue Regulierung, die grosse Unternehmen wie Facebook oder Google in Australien künftig dazu zwingen soll, örtliche Medienunternehmen zu bezahlen, wenn deren Inhalte auf ihren Plattformen verbreitet werden. Australien will damit erreichen, dass die Werbeeinnahmen im Online-Raum gerechter verteilt werden. Die Gesetzesanpassung soll diese Woche vom australischen Senat abgesegnet werden. Am Donnerstag hatte Facebook angekündigt, Nachrichtenseiten in Australien gänzlich zu sperren.