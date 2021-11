Queensland  – Australier kämpft mit Taschenmesser gegen Krokodil

Ein 60-jähriger Australier brach vergangenen Donnerstag zum Fischen an den McIvor-Fluss in Cape York auf. Laut ABC verhedderte sich seine Angelschnur mit Köder an einem Ast. Während er versuchte, die Schnur zu entwirren, schnellte ein Krokodil aus dem Wasser und packte den Mann am Bein. Ein Ranger, der ihn später dazu interviewte, sagte zu ABC: «Er beschrieb, wie er sich an dem Ast eines Mangrovenbaums festhielt, während das Tier versuchte, ihn an seinen Stiefeln ins Wasser zu ziehen».