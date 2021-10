Albany AUS : Australier nimmt Weissem Hai Peilsender ab und löst Fehlalarme aus

Einem 48-Jährigen ist versehentlich ein Weisser Hai ins Netz gegangen. Der Mann entfernte den Peilsender am Hai und sorgte mit diesem für mächtig Verwirrung in Australien.

Ein Mann in Australien hat den Peilsender eines Weissen Hais gestohlen. Das Bild zeigt einen Weissen Hai in einem Schwarm von Fischen.

Ein Mann in Australien soll den Peilsender eines Weissen Hais gestohlen und damit eine Reihe von Hai-Fehlalarmen ausgelöst haben. Die Polizei in der Stadt Albany beschuldigte den 48-Jährigen am Mittwoch des Diebstahls einer «akustischen Überwachungsmarke», die der Beobachtung von Weissen Haien vor der Küste dient. Der Beschuldigte muss sich am 4. November vor Gericht verantworten.