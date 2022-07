K2 : Australier und Kanadier sterben am «gefährlichsten Berg der Welt»

Beim Abstieg vom K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, ist ein australischer Bergsteiger tödlich verunglückt. Das australische Aussenministerium bestätigte am Donnerstag den Todesfall. Der stellvertretende Vorsitzende des pakistanischen Alpenclubs, Karrar Haidri, teilte zudem mit, die Leiche des kanadischen Begleiters des Australiers sei von Suchteams gesichtet worden. Von der Kanadischen Botschaft in Islamabad und pakistanischen Behörden gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Ein weiterer Bergsteiger, der Brite Gordon Henderson, gilt seit seinem Aufstieg am 19. Juli auf den 8051 Meter hohen Broad Peak als vermisst.



Zuletzt hatte der Australier am 21. Juli gepostet, dass er nach 16 Stunden Kletterei «ziemlich müde» sei, wie «ABC Australia» berichtet. «Heute haben wir den unteren C4 (7600 m) erreicht. Wir werden morgen zum Basislager zurückkehren», schrieb er. «Es fängt an, kalt zu werden. Wir sind ziemlich müde nach diesen zwei anstrengenden Tagen.» Während die beiden anderen Bergsteiger im Basislager blieben, erreichte der Australier am späten Samstagnachmittag (Ortszeit) offenbar den Gipfel des K2 allein.